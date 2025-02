Lucas Hipólito tem lesão confirmada e não deve mais atuar pela Portuguesa em 2025

Boletim médico - Lucas Hipólito

A Portuguesa SAF informa que, após exames realizados nesta segunda-feira (24), foi constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do lateral Lucas Hipólito, sofrida na partida do último domingo (23), contra o Noroeste.... pic.twitter.com/Tapln4sHe2

? Portuguesa (@Lusa_Oficial) February 24, 2025

Fora do Estadual, a Portuguesa volta as suas atenções para a Copa do Brasil. A Lusa recebe o Botafogo-PB nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela primeira fase.

A Portuguesa também disputará a Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. A competição tem início previsto para o dia 13 de abril.