Melhor do mundo no fut7, Kelvin recusa convite de Neymar para jogar no Santos

Nesta segunda-feira (24), o atacante Kelvin Oliveira decretou sua permanência no G3X FC, equipe de futebol de 7, da Kings League Brasil. O atleta, que havia recebido convite de Neymar para ir ao Santos, ainda assumirá o papel de presidente do clube.

Agora sócio do clube, Kelvin é uma peça importante desse elenco. K9, como é conhecido, marcou 19 gols em cinco jogos na Kings World Cup Nations, sendo cinco na final. Ele recebeu o prêmio de melhor jogador da competição. O atleta foi eleito o melhor jogador do mundo no futebol de 7 em 2021.

Estiveram presentes no evento de apresentação da liga Neymar, do Santos, e Memphis Depay, do Corinthians. Antes do evento, Neymar brincou com o jogador nos stories do Instagram devido à, então, possibilidade de Kelvin defender as cores do Santos no futebol profissional.