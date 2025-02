João Paulo é elogiado por técnico do Santos em retorno após nove meses: "Foi muito importante"

Depois de nove meses, João Paulo voltou a jogar pelo Santos. O goleiro foi titular na vitória de 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, no último domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

E a atuação do camisa 34 agradou a comissão técnica do Peixe. O técnico Pedro Caixinha elogiou a postura do arqueiro e destacou a sua importância para o triunfo.

"O João Paulo não jogava há muito tempo. E a forma como fez, autoritária, deixando o gol a zero, foi muito importante. Entramos muito mal no jogo e quase perdemos se não fosse por intervenções do João Paulo", disse o português.