Hugo Souza revela bastidores de escolha pelo Corinthians e projeta futuro no clube: "Estou em casa"

Hugo Souza chegou ao Corinthians em julho de 2024, inicialmente por empréstimo. A identificação do goleiro com o clube foi tamanha que, pouco tempo depois, a torcida já pedia em peso a contratação do goleiro em definitivo. E a compra veio em novembro, junto ao Flamengo.

No entanto, o goleiro revelou que poderia ter ido jogar em outro país. Em entrevista ao PoropoPOD, podcast da Corinthians TV, Hugo Souza contou que recebeu uma proposta do futebol árabe logo depois de ter fechado contrato com o Timão.

"Quando estava tudo fechado para eu vir para cá, eu estava jogando futevôlei na casa do Ronaldinho. Meu telefone tocando desesperadamente, meu empresário me ligando desesperadamente. Estava de férias, era o meu único dia de folga da semana. E meu empresário dificilmente fala comigo na folga. Eu peguei o telefone, liguei para ele de volta. Aí a gente mudou para a ligação de vídeo e ele falou: 'Irmão, a gente tem que tomar a decisão da sua vida agora'. Eu falei: 'Por que?'. Aí ele disse: 'Acabou de chegar um papel para você ir para a Árabia. Salário bom, coisa boa que pode mudar sua vida e tudo mais. Mas aí esquece o Corinthians'. Já estava tudo certo para eu vir para cá. Aí eu pedi, 'Me dá até amanhã que eu te ligo', e ele falou que eu tinha no máximo até de noite. Eu estava sozinho", revelou.