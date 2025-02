Giro Europeu: Roma goleia o Monza e chega a dez jogos de invencibilidade no Italiano

A Roma goleou o Monza por 4 a 0 nesta segunda-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, no Stadio Olimpico. Os gols do triunfo foram marcados por Saelemaekers, Shomurodov, Angeliño e Cristante.

Assim, a Roma chegou a dez jogos de invencibilidade na competição, com sete vitórias e três empates. A equipe comandada por Claudio Ranieri ocupa a nona posição, com 40 pontos. Já o Monza segue na lanterna, com 14.

A Roma volta a campo no próximo domingo, contra o Como, às 14h (de Brasília), no Stadio Olimpico. No mesmo dia, às 8h30, o Monza enfrenta o Torino, no Stadio Brianteo. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada do Italiano.