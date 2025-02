FPF desmembra jogos das quartas de final do Paulistão; veja detalhes

A Federação Paulista de Futebol detalhou, nesta segunda-feira, os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. A decisão foi tomada após reunião do Conselho Técnico, realizada na sede da entidade, com representantes dos clubes e da FPF.

O Palmeiras abre as quartas de final, no sábado, quando enfrenta o São Bernardo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo.

Já no domingo, o Corinthians duela com o Mirassol, a partir das 18h30, na Neo Química Arena. No mesmo dia, o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino, às 20h45, na Vila Belmiro.