Flamengo faz exigências, e Santos busca alternativas para viabilizar contratação de Thiago Maia

Em 2017, então, o volante partiu para a França para jogar no Lille. Três anos depois, voltou ao Brasil para vestir as cores do Flamengo. Já em março de 2024, foi negociado com o Inter.

O jogador tem contrato com o Colorado até o final de 2026. Ao todo, são 39 aparições, sendo 36 como titular, duas bolas na rede e quatro passes para tentos. No final de semana, ele foi cortado do jogo contra o Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho.