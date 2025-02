Ferreira inicia transição física e pode reforçar o São Paulo nas quartas do Paulista

Nesta segunda-feira, Ferreira, atacante do São Paulo, foi liberado pelo departamento médico e iniciou a transição física junto à preparação. O elenco do Tricolor se reapresentou no CT da Barra Funda após a vitória por 3 a 1 diante do São Bernardo e iniciou os treinamentos para enfrentar o Novorizontino, nas quartas de final do Paulistão.

Desta maneira, Ferreira pode ser um reforço para o Tricolor no duelo deste final de semana, no Morumbis. O São Paulo será o mandante por conta de ter finalizado a fase de grupos com uma campanha melhor em relação ao Novorizontino, adversário das quartas de final.

Ferreira sentiu dores na região posterior da coxa direita contra a Inter de Limeira, em Brasília, no último dia 10. Após a realização de exames de imagem, foi constatada uma pequena lesão no local e o atacante iniciou os processos de recuperação.