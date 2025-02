Fabinho Soldado vê Corinthians "satisfeito" com data das quartas do Paulista e detalha visita de Koeman

? 18h30 (horário de Brasília)



?? Neo Química Arena



? Record TV, CazéTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping#VaiCorinthians pic.twitter.com/S6tplpnZcH

? Corinthians (@Corinthians) February 24, 2025

Por fim, Fabinho Soldado deu mais detalhes sobre a vinda de Ronald Koeman, técnico da seleção da Holanda, ao Brasil. O treinador acompanhou o empate do Corinthians contra o Guarani e também visitou as dependências do CT Dr. Joaquim Grava - tudo isso com o objetivo de observar Memphis Depay.

"Ele está entusiasmado com o Brasil. Como falei ali, ele nunca veio ao Brasil. Gostou muito do torcedor do Corinthians, do nosso estádio. Esteve no CT nessa manhã, ficou feliz com aquilo que viu. É importante a pessoa vir e olhar, porque uns falam bem, outros falam mal. Presencialmente, ele consegue visualizar tudo aquilo que a gente falou. Ficamos felizes com isso. Nós temos muitas coisas para evoluir. Digo isso com relação ao futebol brasileiro. Mas precisamos valorizar também que nós temos coisas boas para caramba, em aspecto de estrutura, até mesmo de arenas. Claro que é um espaço enorme para que isso continue evoluindo, mas também precisamos ficar orgulhosos dos pontos em que o futebol brasileiro conseguiu avança", apontou.