Executivo do Corinthians despista sobre chegada de Angileri e revela conversas para manter Talles Magno

"É um jogador que nos interessa, mas não consigo falar nada além disso. Tem todo um processo burocrático que precisa acontecer e eu não posso falar sobre algo que ainda não é uma realidade. O fato é que é um jogador que a comissão técnica conhece, nós também temos um conhecimento sobre ele. É esperar que tudo isso possa finalizar para que a gente possa falar alguma coisa a respeito", comentou Fabinho na zona mista do evento.

Fabinho Soldado também comentou sobre as negociações com o New York City (EUA) para a extensão do empréstimo de Talles Magno. Inicialmente, o atacante tem contrato até julho de 2025, mas o Timão tenta prolongar o vínculo até o fim do ano.

"O Talles está super identificado com a gente. Essa conversa com o pessoal do New York City está sendo... não vou falar diária, mas toda semana a gente avança em algum ponto importante do contrato do Talles. Temos a esperança de que tão logo isso possa ser resolvido. O atleta está muito entusiasmado, feliz da vida de estar no Corinthians", declarou o executivo.