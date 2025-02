Em temporada abaixo, Milan estuda vender Mike Maignan, Theo Hernández e Rafael Leão, diz jornal

Theo e Leão ficaram no banco de reservas em algumas partidas e Maignan foi criticado pelos gols sofridos na eliminação contra o Feyenoord e na derrota diante do Torino, no último sábado, por 2 a 1, pela 26ª rodada do Italiano.

O jornal destaca que, quando os três estão bem, o desempenho do Milan é outro, como na decisão da Supercopa da Itália, no dia 6 de janeiro, quando o clube venceu a Inter de Milão, de virada, por 3 a 2. Theo Hernández marcou e deu assistência, Leão, que começou no banco, deu o passe para o gol da vitória e Maignan fez defesas importantes. Assim, ainda segundo o Gazzetta dello Sport, se os jogadores não conseguirem recuperar a boa forma de maneira mais consistente, o Milan deverá buscar negociar os jogadores. Théo Hernández e Mike Maignan têm contrato com o clube italiano até 2026 e podem sair de graça no ano que vem. Já Rafael Leão tem vínculo até 2028 e uma cláusula de rescisão de aproximadamente R$ 1,04 bilhão, o que dificulta sua saída.