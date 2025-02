Dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço se reúne com o presidente da CBF no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira, Pedro Lourenço, presidente e dono da SAF do Cruzeiro, se reuniu com presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) Ednaldo Rodrigues. O encontro aconteceu na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e também contou com a presença do CEO do clube, Alexandre Mattos.

Lourenço e Mattos foram presenteados com camisas da Seleção Brasileira, enquanto Ednaldo recebeu o manto da Raposa.