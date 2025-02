De virada, Seleção Brasileira sub-17 derrota Equador em amistoso

O Mundial será sediado no Qatar até 2029 e, a partir da próxima edição, terá 48 seleções participantes. Já na primeira fase da competição, a Seleção Brasileira enfrentará Uruguai, Venezuela, Bolívia e o próprio Equador, e todas as partidas do elenco brasileiro acontecerão no Estádio Jaime Morón.

A Amarelinha retorna aos gramados na próxima quinta-feira, às 12h (de Brasília), quando novamente encara os equatorianos, no Estádio Monumental de Guayaquil. A delegação da Seleção, que está no Equador desde a última sexta-feira, retorna ao Brasil nesta sexta.