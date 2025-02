Corinthians encaminha contratação do lateral Fabrizio Angileri

O Corinthians está perto de anunciar seu primeiro reforço para a temporada. O Timão encaminhou a contratação do lateral esquerdo argentino Fabrizio Angileri, do Getafe, da Espanha.

Angileri tem contrato com o Getafe até junho de 2026, mas não foi utilizado pelo técnico José Bordalás nesta temporada. Assim, a tendência é que o lateral rescinda com o clube espanhol e assine em definitivo com o Corinthians até o fim deste ano.

A informação sobre a possível chegada de Fabrizio Angileri foi inicialmente divulgada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pela Gazeta Esportiva.