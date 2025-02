Corinthians é vazado pelo quarto jogo seguido e liga alerta com defesa antes de sequência decisiva

Nesta quarta-feira, a equipe volta a enfrentar a UCV pela volta da segunda fase da Libertadores. Já no próximo final de semana, o time mede forças com o Mirassol pelas quartas de final do Paulistão.

O auxiliar e filho de Ramón, Emiliano Díaz, admite que o Corinthians tem sofrido muitos gols, mas garante que há cobrança interna para estancar o problema.

"Os gols que sofremos foram alguns de erros táticos e outros de erros pontuais. Estamos tomando muito gol sim. Sabemos da cobrança interna, que temos que melhorar. Não tem mais margem de erro daqui para frente. Mas nunca jogamos com o mesmo time, com os mesmos jogadores, é muito difícil. Não estamos jogando sempre com a mesma linha de quatro. Não podemos tomar os gols que estamos tomando, mas existe a cobrança interna. Sabemos que somos um time de ataque, estamos tranquilos", afirmou o membro da comissão técnica alvinegra.

Apesar dos 13 gols sofridos em 12 jogos, a equipe do Parque São Jorge encerra a primeira fase como líder do Grupo A e a melhor campanha do Estadual, com 27 pontos conquistados.

O adversário do Corinthians nas quartas de final será o Mirassol, segundo colocado da chave, com 16 pontos. A data do duelo será definida no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta segunda-feira.

O próximo compromisso do Timão está agendado para quarta-feira, diante da Universidad Central, pela volta da segunda fase da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena. Na ida, o time alvinegro decepcionou e ficou no empate por 1 a 1.