Corinthians anuncia novo patrocínio para a região do tórax da camisa; veja detalhes

Presidente do Corinthians, Augusto Melo celebrou a parceria e reforçou que o clube está no caminho certo para atingir o protagonismo novamente.

"Mais um acordo muito importante para o Corinthians, mais uma parceria forte que, eu tenho certeza, terá muito sucesso. Esse novo contrato só mostra a força do clube e que estamos no caminho certo. Conseguimos colocar o Corinthians no protagonismo novamente, a grandeza da nossa camisa nos dá condições de ter empresas grandes e importantes como o Appgas ao nosso lado", afirmou o mandatário.

Vinícius Manfredi também destacou o potencial financeiro da chegada da nova patrocinadora. "Temos o desafio de valorizar o clube cada vez mais, além de buscar o orçamento projetado, que é uma responsabilidade nossa enquanto gestão. Essa valorização passa não somente por contratos mais saudáveis do ponto de vista financeiro, mas também por dar protagonismo a quem traz inovação para o segmento trazendo estratégia na construção e maturação dos negócios. Nesse caso, o Appgas provoca uma mudança na forma de compra, como vimos acontecer com tantos outros segmentos, que foram migrando cada vez mais para a compra digital, gerando eficiência e benefício ao cliente final. Para nós, é uma satisfação poder ser parte dessa transformação de um mercado tão tradicional, endossando nosso potencial para as marcas", declarou.

Essa é a primeira vez que a AppGas investe em patrocínio esportivo, e a escolha pelo Corinthians não foi por acaso, como explicou o presidente da marca Kayan Baki.

"A escolha do Corinthians foi estratégica para o Appgas. Embora muitos times tenham torcidas fortes e representativas no mundo dos negócios, optamos pelo Clube devido à sinergia com nosso segmento: o Corinthians é reconhecido como o 'time do povo' e nós trabalhamos com um produto essencial para as pessoas. O gás de cozinha, principal produto intermediado dentro do Appgas, é um item básico e necessário, presente em 98% dos lares brasileiros. Essa conexão reforça o alinhamento perfeito com o nosso negócio", apontou.

A AppGas é a oitava patrocinadora a estampar a camisa do Corinthians neste ano e se junta às marcas Esportes da Sorte, Banco BMG, Elétrica Area, Viva Sorte, Ezze Seguros, Kasinski Consórcio e UniCesumar.