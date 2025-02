Com visita de Koeman, Corinthians se reapresenta e abre preparação para jogo decisivo da Libertadores

Não há descanso para o elenco do Corinthians. Na manhã desta segunda-feira, após o empate em 2 a 2 contra o Guarani, o Timão se reapresentou aos treinos e iniciou a preparação para a partida decisiva da Libertadores contra a Universidad Central, da Venezuela.

O treino do Alvinegro paulista contou com visitas especiais. Ronald Koeman, técnico da Holanda, e Nigel de Jong, ex-volante e hoje diretor técnico da seleção, visitaram as dependências do CT Dr. Joaquim Grava e acompanharam os trabalhos. Os holandeses foram recebidos pelo executivo de futebol Fabinho Soldado e pelo gerente financeiro Pedro Silveira.

Koeman e de Jong estiveram na Neo Química Arena no último domingo para observar o holandês Memphis Depay, que atuou por cerca de 30 minutos no empate contra o Guarani.