Com Carpini no comando, Vitória tem a maior sequência invicta entre os times da Série A

? 74.0% aproveitamento (!)



? 32 gols (!)



? 12 gols sofridos... pic.twitter.com/dwumd6J2cc

Com isso, o Vitória terminou a primeira fase do Estadual na liderança, com 21 pontos conquistados e seis vitórias em nove jogos, além de três empates. A equipe do técnico Thiago Carpini também está na 1ª posição do grupo A da Copa do Nordeste, com dez pontos.

Na semifinal do Campeonato Baiano, o Leão da Barra vai enfrentar novamente o Atlético de Alagoinhas. O primeiro jogo acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro.