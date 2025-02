Carille comemora classificação, mas entende que o Vasco está "um passinho atrás" de rivais

Para o clássico contra o Botafogo, Carille relacionou o argentino Manuel Capasso, que não vinha sendo utilizado. O comandante afirmou que o atleta não faz parte do planejamento do clube e explicou por que foi convocado para o jogo.

"Ele não faz parte, mas ele precisava ser relacionado para um jogo para que se estenda a possibilidade de ser negociado. Pelas informações que tenho já apareceram quatro clubes, mas ele não quis ainda. Eu estou com dois meninos que estou gostando demais, que é o Lyncon e o Luiz Gustavo. Quero dar espaço para os meninos trabalharem com a gente. Então a decisão pelo Capasso, juntamente com a diretoria, foi por isso. Não atrapalha em nada, porque a gente leva 12 para o banco. Se ele não fosse relacionado um jogo, por ter vindo de fora do país, não poderia ser negociado com algum clube do Brasil até o meio do ano", explicou o técnico.

Carille tem cinco dias para trabalhar a equipe para o jogo de ida da semifinal contra o Flamengo. As equipes se enfrentam no sábado, com horário e local ainda indefinidos.