Camping para jovens atletas termina com objetivos atingidos e avaliação positiva

Durante quatro dias, os ministrantes, bem como integrantes da equipe multidisciplinar da CBAt, conduziram aulas e rodas de conversa sobre treinamento esportivo e palestra de psicologia do esporte, com temas como preparação mental, voltada para atletas, e comunicação com o atleta, aos treinadores.

Foram feitas avaliações funcionais e antropométricas dos atletas, conversas e ações com o ídolo do atletismo Mauro Vinícius Hilário da Silva, o Duda, de 38 anos, atleta olímpico e bicampeão mundial indoor do salto em distância, que migrou do futebol para o atletismo no início de sua carreira. As atividades práticas tiveram abordagem de aspectos técnicos e físicos do treinamento em atletismo.

Pedro Arid destacou ainda a troca de experiências, possível com o encontro entre os treinadores, os ministrantes e os atletas. E também pela presença de Duda. "Pode compartilhar a trajetória e experiência com todos. Os atletas se mostraram muito entusiasmados por interagir com ele, inclusive em atividades práticas", completou.