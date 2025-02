Campeão no Rio Open, Marcelo Melo sobe 12 posições no ranking e é 23º do mundo

Na madrugada deste domingo, Marcelo Melo se tornou campeão do Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro. Com o título, ao lado do parceiro gaúcho Rafael Matos, o mineiro subiu 12 posições no ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), aparecendo como 23º do mundo na atualização desta segunda-feira. Matos ficou no 37º lugar, por ter defendido os pontos de campeão do Rio Open no ano passado.

"Realmente muito especial, todo mundo pode ver que me emocionei, muita gente torcendo por nós, quadra sempre lotada, minha terceira final. Espero curtir muito esse momento", afirmou Marcelo Melo.

Duas vezes vice-campeão no Rio Open, em 2014 e 2023, Melo comemorou muito a conquista, a 39ª da sua carreira e 12ª de ATP 500. Os dois se tornaram a primeira dupla 100% brasileira a vencer no saibro do Jockey Club Brasileiro.