Caçapa lamenta eliminação do Botafogo no Carioca, mas vira chave para decisão pela Recopa

O Botafogo se despediu do Campeonato Carioca neste domingo, ao perder de 1 a 0 para o Vasco, no São Januário. Técnico interino, Cláudio Caçapa lamentou a eliminação do Glorioso, mas já virou a chave para o jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

A equipe carioca perdeu para o Racing na ida, por 2 a 0, na Argentina, e precisa vencer por três ou mais gols de diferença para ficar com o título no tempo normal. Caçapa concentra todo o foco do Fogão no duelo.

"Triste por não dar continuidade no Campeonato Carioca, mas infelizmente aconteceu. Agora a gente precisa pensar para frente, já na próxima quinta-feira, reverter os dois gols contra o Racing. O pensamento e o trabalho é voltado para esse jogo. Uma chance que nós temos de, quem sabe, sermos campeões. Tenho certeza de que nós vamos mostrar mais do que no jogo de ida e do que no jogo de hoje", afirmou Caçapa, em coletiva após a partida.