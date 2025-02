Brasileiro Luiz Felipe de Azevedo Filho fatura o GP World Cup, a 1.55m, nos Emirados Árabes Unidos

Esta foi, sem dúvida, uma das mais importantes conquistas do conjunto que vem se destacando pela regularidade e qualidade técnica. Em 2024, Felipinho e Sierra haviam conquista o importante vice-campeonato no GP do Global Champions Tour no México, além de várias performances sólidas em Copa das Nações e provas de alto nível.

"O nosso resultado é fruto do trabalho de toda uma equipe, começando pelo criador e coproprietário Claudy Noirot, que sempre acreditou na égua mais do que qualquer um. Além disso, os veterinários, ferradores, tratadores realizam o trabalho com grande devoção, bem como a equipe administrativa e toda nossa família que trabalha unida na mesma direção", comemorou Felipinho, primogênito do medalhista olímpico Luiz Felipe de Azevedo.

"Sem a fé e a dedicação de cada um, esse sucesso não seria possível. E, por fim, preciso confessar que me sinto privilegiado por montar uma égua de tamanha qualidade. Depois de mais de 30 anos de profissionalismo, posso dizer que ela é um cavalo raro e, por isso, sinto-me um cavaleiro abençoado", completou o campeão.