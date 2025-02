Botafogo confirma 30 mil ingressos vendidos para jogo contra o Racing pela Recopa

Após perder por 2 a 0 na ida, o Botafogo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar a Recopa. Uma vitória por dois tentos leva a decisão para a prorrogação.

A equipe busca o título para afastar o início ruim de temporada. O Fogão perdeu para o Vasco no último domingo, por 1 a 0, e se despediu do Campeonato Carioca ainda na primeira fase. Além disso, o time também ficou com o vice da Supercopa Rei, após ser superado pelo Flamengo, por 3 a 1.