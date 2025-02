Bidon ignora sondagens após Sul-Americano e garante cabeça focada no Corinthians

O meio-campista Breno Bidon retornou ao Corinthians valorizado depois de conquistar o título do Sul-Americano sub-20 pela Seleção Brasileira da categoria. O bom desempenho do jovem no torneio despertou interesse de clubes do exterior e aumentou as sondagens ao estafe do jogador.

O garoto, entretanto, ignora a procura de outros times e garante que está com a cabeça focada no Parque São Jorge. Ele abordou o tema após o empate entre Corinthians e Guarani, neste domingo (23), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, e reafirmou o desejo de ser campeão pela equipe alvinegra.

"Isso no momento é o de menos. Não tenho que pensar nisso, deixo para quem está de fora cuidar. Minha cabeça está totalmente no Corinthians, quero ser campeão pelo clube. Acredito que agora é só focar aqui, sabemos do compromisso que temos na quarta-feira (26, pela Libertadores). Não tenho que ficar pensando nessas coisas extracampo", disse o Filho do Terrão.