Belmonte manifesta confiança em Zubeldía, mas não garante permanência em caso de queda no Paulista

Nesta segunda-feira, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, não garantiu a permanência de Luis Zubeldía em caso de fracasso na fase final do Paulista. O dirigente são-paulino, porém, valorizou o trabalho do treinador, que vive momento de críticas por parte dos torcedores, e manifestou "confiança".

"Não dá para dizer (na permanência em caso de mau resultado), mas temos total confiança no trabalho do Zubeldía. A nossa expectativa é que o Zubeldía esteja conosco até o final da temporada. Obviamente, os resultados são importantes, mas não é essa a definição. O trabalho está sendo bem feito e acreditamos que Zubeldía continue conosco", afirmou Carlos Belmonte, em um evento da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta segunda-feira. O dirigente são-paulino evitou dar um prazo para a recuperação.

"A gente tem o apoio toltaldo presidente Júlio e do departamento de futebol. Nosso relacionamento com a comissão técnica e com os jogadores é o melhor possível. Muita coisa se fala e pouca coisa se sabe. O que nós sabemos lá dentro é que o trabalho está sendo feito, a confiança é total e vamos para o jogo das quartas com essa confiança", finalizou.