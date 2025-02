Atletismo Brasil é tetracampeão sul-americano indoor e mantém hegemonia continental

O Atletismo Brasil é tetracampeão sul-americano indoor na 4ª edição do Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo, no Estádio Municipal de Cochabamba, Bolívia. Os 37 atletas (17 mulheres e 20 homens) que formaram a delegação brasileira dominaram as disputas, realizadas neste final de semana (dias 22 e 23/2).

Numa disputa com 12 países, o Brasil somou 254 pontos para ser o campeão geral e também feminino (125 pontos) e masculino (129 pontos). O time conquistou 28 medalhas (14 de ouro, dez de prata e quatro de bronze).

A Bolívia, que competiu em casa (Cochabamba tem a única pista indoor oficial da América do Sul), foi a vice-campeã, com 99 pontos (62 no feminino e 37 no masculino), seguida pela Venezuela em terceiro, com 82 pontos (23 no feminino e 59 no masculino).