Artilheiro do Flamengo, Wallace Yan é o sub-20 da Série A com mais participações em gols em 2025

O Flamengo goleou o Maricá, no último sábado, por 5 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Autor da assistência para o último gol do Rubro-negro, Wallace Yan é o sub-20 com mais gols e participações entre todos os times da Série A em 2025.

Em seis jogos disputados, sendo titular somente uma vez, Wallace Yan marcou quatro gols e deu duas assistências, resultando em seis participações diretas em 2025. Segundo dados do Sofascore, o jogador precisa de apenas 40 minutos para um envolvimento direto, finalizou oito vezes, sendo cinco no alvo, e marcou um gol a cada dois chutes.

Neste sábado, o jovem de 20 anos deu a assistência para Matheus Gonçalves marcar o quinto e último gol do Flamengo na goleada sobre o Maricá. A vitória garantiu a liderança da primeira fase da competição e o título da Taça Guanabara para o Rubro-negro.