Análise: misto do São Paulo joga bem e time dá bom sinal antes do mata-mata do Paulistão

André Silva até marcou o que seria seu terceiro gol no jogo, mas estava em posição irregular. Já nos acréscimos, Arboleda deu números finais ao triunfo do São Paulo.

Além de garantir o primeiro lugar do grupo C e o mando de campo nas quartas de final, a vitória sobre o São Bernardo foi importante para encerrar a sequência negativa do Tricolor e recuperar a confiança do elenco e do treinador para o começo do mata-mata.

A má notícia foi a lesão de Pablo Maia, que sentiu o tornozelo direito e saiu chorando do gramado ainda no primeiro tempo. O São Paulo ainda não divulgou informações sobre a gravidade da contusão.

Agora, o São Paulo vai ter a semana livre para se preparar para o duelo contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Morumbis.