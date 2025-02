Abel lamenta peso sobre jovens após classificação do Palmeiras e cita Guardiola

Já os atacantes Thalys e Allan entraram ao decorrer do jogo. O segundo atleta, inclusive, foi responsável por marcar o terceiro gol e garantir a classificação do Alviverde à próxima fase do Estadual. Este foi o primeiro tento de Allan pelo profissional do Alviverde.

"É um processo de crescimento, este gol que o Allan fez foi o mesmo gol que falhou contra o Novorizontino, quando perdemos por 2 a 1. Isto é tudo um processo. E eu não acho justo que estes jovens já sejam as segundas opções. Quero fazer como fiz com os outros, dar tempo e colocá-los na hora certa, ajudá-los a crescer, porque precisamos muito deles", concluiu o técnico.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 23 pontos, assumiu a segunda colocação do Grupo D, agora atrás do líder São Bernardo apenas por critérios de desempate, e carimbou seu passaporte ao mata-mata do Estadual.

Para se classificar, a equipe comandada por Abel também precisou contar com o tropeço da Ponte Preta, que perdeu para o RB Bragantino, permaneceu com 22 somados e caiu para a terceira posição da chave.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado, quando visita o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio pelas quartas de final do Paulistão. O duelo ainda não possui horário definido.