Villasanti critica arbitragem após possível pênalti não marcado para o Grêmio: "Isso não pode acontecer"

Neste sábado, dentro de casa, o Grêmio venceu o Juventude por 2 a 1, em partida válida pela ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.

No entanto, apesar do triunfo, o volante paraguaio Villasanti criticou a arbitragem após um possível pênalti não ter sido marcado para o Grêmio, ainda no primeiro tempo.

"Tínhamos que fazer o dever de casa, não fizemos uma boa partida no último duelo contra o Juventude, o time deles já estava bem treinado há um tempo, mas não posso deixar de falar o que aconteceu no primeiro tempo. Nós podemos cometer erros, mas cometer um erro desse tamanho numa semifinal não é possível.", disse.