Veja o que o Santos precisa na última rodada para avançar às quartas do Paulistão

Vitória - classificado em 1º do Grupo B



Empate com tropeço do Bragantino - classificado em 1º do Grupo B



Empate com vitória do Bragantino - classificado em 2º do Grupo B



Derrota com tropeço de Bragantino e Guarani - classificado em 1º do Grupo B



Derrota com vitória do Bragantino e tropeço do Guarani - classificado em 2º do Grupo B



Derrota com vitória do Bragantino e vitória do Guarani com menos de três gols de vantagem - classificado em 2º do Grupo B