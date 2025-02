Veja o que o Corinthians precisa para garantir a liderança geral do Paulistão

Já classificado à próxima fase, o Corinthians tem outro objetivo para o jogo contra o Guarani, às 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista. O Timão busca garantir a liderança geral da competição.

A equipe do Parque São Jorge conseguiu a vaga no mata-mata do Paulistão com antecedência. O time ocupa a ponta do Grupo A, com 26 pontos, enquanto o Mirassol, segundo colocado da chave, tem 16.

O Corinthians depende das próprias forças e precisa de um simples empate para assegurar a primeira colocação geral do torneio. O mais próximo do Timão é o São Bernardo, líder do Grupo D, com 23 pontos.