Vasco elimina Botafogo e encara o Flamengo na semifinal do Carioca

O Vasco derrotou por 1 a 0 o Botafogo, neste domingo, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 17 pontos e avançaram para a semifinal do Campeonato Carioca. Já os alvinegros ficaram com 13, em nono, lugar, e deram adeus ao Estadual.

O gol da vitória cruzmaltina aconteceu no primeiro tempo, com Vegetti, de pênalti.

O Vasco terminou na quarta posição da Taça Guanabara, com 17 pontos, atrás do Fluminense pelos critérios de desempate. Com isso, os cruzmaltinos terão pela frente o Flamengo na semifinal.