Com Memphis no banco, técnico da Holanda assiste Corinthians x Guarani em SP

Novo camisa 10 do Corinthians, o astro não iniciou a partida contra o Guarani como titular. De olho no embate com a Universidad Central-VEN, pela segunda fase preliminar da Libertadores, o atleta foi preservado e ficou no banco de reservas, mas entrou aos 18 minutos da segunda etapa.

Memphis Depay vive a expectativa de voltar a ser convocado para a seleção holandesa na próxima data Fifa. O país entra em campo nos dias 20 e 23 de março para disputar os jogos das quartas de final da Liga das Nações, diante da Espanha.

Ronaldo Koeman já havia sido convidado pelo clube do Parque São Jorge no ano passado, durante a reta final do Brasileirão, para conhecer a Neo Química Arena e acompanhar de perto a evolução do jogador holandês. Na época, porém, a visita não se concretizou.

Destaque do Corinthians, Memphis é o segundo maior artilheiro da história da Holanda, com 46 gols, quatro tentos atrás de Robin van Persie, líder do ranking. O atleta do Timão, contudo, não defende seu país desde a Eurocopa de 2024.

O atacante desembarcou no Parque São Jorge em setembro do ano passado e, desde então, soma 22 partidas. Foram oito bolas na rede e sete assistências.

