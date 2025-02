Sem Piquerez, Palmeiras terá Benedetti e Naves na zaga para enfrentar o Mirassol; confira a escalação

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Mirassol, válido pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, com algumas novidades. Pela primeira vez, Naves e Benedetti começam como a dupla titular de zagueiros do Verdão. Por outro lado, Piquerez nem sequer foi relacionado. A bola rola logo mais, a partir das 18h30 (de Brasília), no Maião.

A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Botafogo-SP, na última quinta-feira, por 3 a 1, no Allianz Parque. O resultado manteve o Palmeiras vivo na busca pela classificação. No momento, o clube ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 20 pontos, dois a menos que a Ponte Preta. O São Bernardo, líder, com 23, já está classificado.

Dessa forma, para avançar, o Alviverde precisa obrigatoriamente vencer o Mirassol e torcer por o empate ou derrota da Ponte, que enfrenta o Red Bull Bragantino, no mesmo dia e horário.