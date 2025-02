Sem Calleri e Luciano, São Paulo divulga escalação para visitar o São Bernardo pelo Paulistão

A escalação do Bernô tem: Júnior Oliveira; Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Emerson Santos e Anderson Pará; Felipe Azevedo, Guilherme Queiróz e Lucas Rian.

A partida deste domingo vale a liderança dos grupos C e D, para São Paulo e São Bernardo, respectivamente. As duas equipes já estão garantidas na próxima fase e buscam o mando de campo nas quartas de final.

O Tricolor lidera o grupo C, com 15 pontos. Enquanto a equipe do ABC paulista está na ponta do grupo D, com 23 pontos conquistados.