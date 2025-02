São Paulo bate o São Bernardo, volta a vencer e garante 1º lugar do grupo no Paulistão

O São Paulo visitou o São Bernardo, neste domingo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, no Estádio 1º de Maio. Com dois gols de André Silva e um de Arboleda, o Tricolor venceu por 3 a 1 e garantiu a primeira posição do grupo C. Fabrício Daniel, de pênalti, descontou para o time da casa.

Com o resultado, o São Paulo garante a liderança do grupo C, com 19 pontos, um a mais que o vice-líder Novorizontino. A equipe do técnico Luis Zubeldía também encerrou uma sequência de cinco partidas sem vencer na competição. Por outro lado, o São Bernardo, apesar da derrota, fica na liderança do grupo D, com 23 pontos, por conta da derrota da Ponte Preta.

Agora, as duas equipes voltam a campo no próximo final de semana (dias 1 e 2 de março), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo recebe o Novorizontino, no Morumbis. O São Bernardo encara o Palmeiras, no Estádio 1º de Maio.