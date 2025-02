Santos terá João Paulo titular contra a Inter de Limeira pelo Paulistão; veja escalações

PEIXÃO ESCALADO! ???? pic.twitter.com/9RB5FkfHHi

Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Hyan (lesão no joelho direito) e Souza (lesão no tornozelo direito) são desfalques. Rollheiser e Deivid Washington ficam de foram pois não estão inscritos.

Do outro lado, o técnico Márcio Fernandes escalou a Inter de Limeira com: Igo Gabriel; Felipe Albuquerque, Gui Mariano, Carlão e Juan Tavares; Flávio, Ramon, Lucas Buchecha, Albano e Ruan Ribeiro; Ronie Carillo.

A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).