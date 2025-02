Romero lamenta empate do Corinthians e cobra concentração antes de jogo decisivo pela Libertadores

A equipe do Parque São Jorge encerra a primeira fase como líder do Grupo A do Estadual, com 26 pontos conquistados.

O adversário do Corinthians nas quartas de final será o Mirassol, segundo colocado da chave com 16 pontos. A data do duelo será definida no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta segunda-feira.

O próximo compromisso do Timão está agendado para quarta-feira, diante da Universidad Central, pela volta da segunda fase da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena. Na ida, o time alvinegro decepcionou e ficou no empate por 1 a 1.