Bragantino elimina Ponte Preta e encara o Santos nas quartas do Paulistão

Neste domingo (23), pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino visitou a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli e venceu por 2 a 0, com gols de Jhon Jhon e Lucas Evangelista.

Com o resultado positivo, o Massa Bruta alcançou 17 pontos e avançou às quartas de final em segundo lugar do Grupo B. Agora, a equipe de Bragança Paulista irá encarar o líder Santos, que bateu a Inter de Limeira e chegou a 18 somados.

A Ponte Preta, por sua vez, ficou com os mesmos 22 e caiu para a terceira colocação do Grupo D, após ser ultrapassada pelo Palmeiras. Deste modo, a Macaca se despediu do Paulistão.