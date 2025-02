Portuguesa empata com o Noroeste e fica fora das quartas do Paulistão

Noroeste 1×1 Portuguesa. A Lusa encerra sua participação no Paulistão tendo garantido a permanência na Série A1 do estadual e também a vaga na Série D 2026 do Brasileirão.

Nosso próximo compromisso é quinta-feira (27), às 19h30, contra o Botafogo-PB, pela 1ª fase... pic.twitter.com/9tF5geOzv6

Com 13 pontos ganhos, a Portuguesa termina na lanterna do Grupo B do Campeonato Paulista. Já o Noroeste, com oito pontos, fica no terceiro posto do Grupo C, também fora do mata-mata do torneio estadual. As duas equipes escaparam do rebaixamento.

Em cobrança de escanteio, aos cinco minutos do primeiro tempo, Felipe Rodrigues subiu na primeira trave e colocou o Noroeste em vantagem no marcador.

A Portuguesa conseguiu empatar aos 26 minutos da etapa inicial, quando Rildo dominou na entrada da área e chutou no canto direito do gol do Noroeste.