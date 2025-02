Palmeiras denuncia racismo contra segurança após vitória sobre o Mirassol pelo Paulista

Neste domingo, em confronto válido pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras visitou o Mirassol no Maião, venceu por 3 a 2 e se classificou para as quartas de final da competição. Após a partida, o Verdão, por meio de suas redes sociais, afirmou que um de seus seguranças foi vítima de racismo e tomará todas as medidas cabíveis para que o responsável seja punido.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que um dos seguranças do clube foi chamado de macaco na área de acesso aos vestiários do Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, após o jogo deste domingo", publicou.

"Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos todas as providências cabíveis, a começar pelo registro de Boletim de Ocorrência. Que o autor desta inaceitável ofensa racista seja rapidamente identificado e responsabilizado criminalmente", concluiu o Verdão.