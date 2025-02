Neymar imita comemoração de Memphis: "Existe amizade entre rivais"

Eles mantiveram contato desde então e ficaram frente à frente no último dia 12, na vitória de 2 a 1 do Corinthians sobre o Santos, na Neo Química Arena. Na ocasião, os astros conversaram bastante, fizeram algumas brincadeiras e trocaram camisas e chuteiras.

Classificação e jogos Paulista

Neste domingo, Neymar deu show na vitória do Peixe sobre a Inter de Limeira. O meia-atacante deu duas assistências e anotou um gol olímpico.

Com o triunfo, o Alvinegro Praiano encerrou a primeira fase do Paulistão na liderança do Grupo B, com 18 pontos, e recebe o Red Bull Bragantino nas quartas.

Memphis Depay, por sua vez, entrou no segundo tempo do empate de 2 a 2 do Corinthians com o Guarani, na Neo Química Arena. O Timão também está garantido nas próxima fase e vai enfrentar o Mirassol, em casa.