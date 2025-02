Neymar faz gol olímpico, Santos bate Inter de Limeira e pega o Bragantino nas quartas do Paulista

O Santos está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Peixe contou com um show de Neymar para vencer a Inter de Limeira por 3 a 0, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP), pela 12ª rodada do torneio.

O meia-atacante foi o grande nome do embate. Ele marcou um gol olímpico e deu duas assistências para Tiquinho Soares estufar as redes. O camisa 10 foi aplaudido até mesmo por torcedores rivais e teve o seu nome gritado algumas vezes. Essa, aliás, foi a primeira vez que ele completou os 90 minutos em campo.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano encerrou a primeira fase na liderança do Grupo B, com 18 pontos. Red Bull Bragantino, com 17, ficou em segundo e também avançou. Guarani e Portuguesa, ambos com 13, fecharam a chave.