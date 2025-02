Neymar cobra gramados melhores no Brasil e mira retorno à Seleção: "Ficarei feliz"

Nos últimos anos, a grama artificial passou a ser utilizada no estádio de três clubes brasileiros da elite: Allianz Parque (Palmeiras), Nilton Santos (Botafogo) e Ligga Arena (Athletico-PR), este último rebaixado à Série B no fim de 2024. Agora, o Mercado Livre Arena Pacaembu, na capital paulista, também foi reinaugurado com um campo artificial.

Sonho da Amarelinha

Por fim, Neymar não escondeu a sua expectativa de voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira. O astro não joga pelo país desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho.

"Estou indo jogo a jogo, me sentindo cada vez melhor dentro de campo fisicamente. Obvio que não vou voltar ater meus 19 anos, mas estou cada vez mais solto em campo, à vontade. Sobre a convicção, estou ai. Sempre foi uma honra para mim, sempre me doei 100% pela Seleção. É o lugar onde eu gosto de estar. Gosto de representar o Brasil. Se tiver a oportunidade, ficarei feliz", comentou.

Dorival Júnior esteve na Vila Belmiro na última quarta-feira, na vitória de 3 a 0 do Santos sobre o Noroeste, para observar o camisa 10, que chegou a seis partidas pelo Peixe desde o retorno.

O técnico se prepara para convocar o Brasil para as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe volta a campo no dia 20 de março, quando recebe a Colômbia, pela 13ª rodada do torneio. Depois, o desafio será contra a Argentina, fora de casa.