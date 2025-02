"Muito gratificante", diz Gabi Zanotti em retorno à Seleção após cinco anos

A experiente atleta Gabi Zanotti, de 39 anos, celebrou seu retorno à Seleção Brasileira após cinco anos. A atleta, que atua no Corinthians, ainda revelou os segredos da longevidade no futebol.

"É muito gratificante voltar depois de 5 anos. O futebol é muito dinâmico, você tem que viver e desfrutar cada momento", disse em entrevista ao site da CBF.

"O quanto é importante e se manter em forma física e intensa nos treinos para chegar e inspirar. Sempre falo para as meninas que uma coisa que não tive foi a base, que elas têm que aproveitar, no dia a dia do clube, aproveitar o máximo possível. Eu tenho certeza que poderia ter me tornado uma atleta muito melhor se eu tivesse tido uma boa base ... isso é fundamental para o atleta chegar mais bem preparada à Seleção principal", comentou.