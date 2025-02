Leonardo, Regiclécia e Elton brilham pelo Brasil no Sul-Americano Indoor

A potiguar Regiclécia, do Pinheiros, chorou diante do seu melhor resultado pessoal no salto triplo (14,17 m), com medalha de ouro, recorde do campeonato e brasileiro indoor. Ela superou a marca de 14,11 m feita por Keila Costa em março de 2006, antigo recorde nacional.

Leonardo Santos de Jesus também atua pelo Pinheiros e ganhou os 800 m com tempo de 1min49s94, novo recorde do campeonato. O brasileiro liderou desde o início, fazendo uma corrida dominante.

No salto triplo, Elton Junio dos Santos Petronilho, mais um do Pinheiros, foi o campeão sul-americano ao registrar a marca de 16,52 m em Cochabamba. O Brasil conquistou nove medalhas neste domingo (cinco de ouro, três de prata e uma de bronze).