Grêmio reclama de pênalti, pede acesso a áudios do VAR e faz acusação

"No caso de ontem houve um erro inquestionável: um pênalti claríssimo não foi assinalado e o árbitro sequer foi chamado pela equipe do VAR ", completou.

Classificação e jogos Gaúcho

Na etapa final, quando o Grêmio já vencia por 2 a 1, Edenílson marcou o terceiro da equipe, mas o tento acabou sendo anulado após o VAR chamar o juiz ao vídeo para revisar uma possível falta cometida pelo volante Camilo em cima de Jadsom, do Juventude.

"A partir desta segunda, vamos solicitar formalmente acesso aos áudios do VAR nos lances do pênalti não marcado no jogador Monsalve e também no lance do gol anulado marcado pelo Edenilson. Nesta oportunidade, diferente do ocorrido no pênalti não marcado, o VAR agiu e chamou o árbitro para conferência do lance, que foi anulado", continuou.

Por fim, o Grêmio afirmou que solicitará explicações da Federação Gaúcha de Futebol a respeito dos dois lances, além de outros ocorridos ao longo do torneio.

"Por fim, reforçaremos o pedido de arbitragem de fora do Rio Grande do Sul nas próximas partidas, com o objetivo de extinguir qualquer tipo de possível condicionamento dos árbitros que conduzirão as fases decisivas de um dos campeonatos estaduais mais importantes do Brasil", finalizou.

Grêmio faz acusação e pede justiça

O Grêmio cobra justiça e alega que o pai de um dos membros da equipe do VAR tem uma ação judicial contra o clube.