Goleiro do América-MG é atacado nas redes sociais após eliminar o Cruzeiro: "Tomara que morra"

A rivalidade no futebol deve se limitar ao campo, e jamais extrapolar para ataques pessoais.

Acreditamos que as autoridades... pic.twitter.com/TRXr7UeykE

? América FC (@AmericaFC1912) February 23, 2025

Matheus Mendes foi decisivo na vitória sobre o Cruzeiro, no último sábado, pela partida de volta da semifinal do Mineiro. Além de boas defesas no tempo normal, que terminou 1 a 1, ele defendeu uma cobrança nas penalidades máximas.

Na final, o América-MG vai enfrentar o Atlético-MG. Os jogos serão no dia 8 de março, com mando do Galo, e 15 de março, com mando do Coelho.